Pesquisa aponta Eduardo Paes à frente na disputa pela prefeitura do Rio

Eduardo Paes (PSD) encabeça a disputa pela prefeitura do Rio de Janeiro, com 49% das intenções de voto, de acordo com a Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (24/7). O levantamento incluiu todos os candidatos e pré-candidatos a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Atrás do atual prefeito, estão os deputados Alexandre Ramagem (PL-RJ), com 13%, e Tarcísio Motta (Psol-RJ), com 7%, um empate técnico, levando em consideração a margem de erro. Depois, estão Cyro Garcia (PSTU), com 3%; Rodrigo Amorim (União), com 3%; Juliete Pantoja (UP), com 2%; e Marcelo Queiroz (PP), com 2%. Todos também empatados.

No fim da lista estão Carol Sponza (Novo), com 1%; Dani Balbi (PCdoB), com 1%; e Henrique Simonard (PCO), com 0%. Outros 4% dos 1.104 entrevistados afirmam estar indecisos e 15% disse que votaria em branco, nulo ou não pretendem votar. A pesquisa ocorreu entes os dias 19 e 22 de julho.

Paes, que concorre à reeleição, teria perdido seu vice na chapa, o deputado Pedro Paulo (PSD-RJ), pois um vídeo íntimo do parlamentar estaria circulando entre seus adversários. O Correio buscou contato com ambos, mas não obteve resposta. Mesmo assim, interlocutores do candidato garantem que ele ainda não bateu o martelo sobre a saída e deverá divulgar o vice em agosto.