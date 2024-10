Lira lamenta morte de Cid Moreira: "Voz inconfundível"

"O Brasil perdeu hoje um dos maiores ícones do telejornalismo brasileiro com a partida de Cid Moreira", escreveu Lira nas redes sociais - (crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), lamentou a morte de Cid Moreira, aos 97 anos, em suas redes sociais. "O Brasil perdeu um dos maiores ícones do telejornalismo brasileiro com a partida de Cid Moreira", escreveu.



Na declaração, o parlamentar falou sobre a voz do locutor e sua seriedade. "Sua voz inconfundível, a seriedade e a precisão na divulgação de notícias lhe deram uma credibilidade inabalável e conquistaram uma legião de fãs em todo o país", ressaltou. Por fim, Lira desejou sentimentos à família e aos amigos do jornalista.

Cid fez carreira na televisão brasileira desde os anos 1940. Ele ocupou a bancada do Jornal Nacional por 26 anos, desde o dia da estreia do telejornal, em setembro de 1969. Foi também locutor de reportagens especiais do Fantástico.