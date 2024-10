Dr. Furlan é reeleito prefeito de Macapá com mais de 80% dos votos

O prefeito Dr. Furlan (MDB) está reeleito como prefeito de Macapá. Com 100% das urnas apuradas, o emedebista tem 85,08% e está reeleito. O segundo lugar ficou com o candidato Paulo (PSol), seguido por Aline 10 (Republicanos), com 9,78% e 3,71%, respectivamente.

Dr. Fulan foi deputado estadual por dois mandatos consecutivos, até a eleição para prefeito em 2020. O candidato concorreu à reeleição com o empresário Mário Neto, do Podemos, como vice-prefeito. Os dois fazem parte da coligação Trabalhamos Pelo Povo, com os partidos MDB, PODE, PSD, PSB e PRD. Furlan declarou R$ 1.262.464,77 em bens totais.











































































































































































