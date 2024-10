Silvio Mendes (União) é o novo prefeito de Teresina

Silvio Mendes (União) venceu as eleições à prefeitura de Teresina, com 52,19% dos votos. No segundo lugar ficou Fabio Novo (PT), com 43,26% dos votos. As eleições municipais ocorreram neste domingo (6/10) em todo o país.

Silvio Mendes é representante da coligação “Teresina no Caminho Certo”, que engloba União, PP e Republicanos. O médico natural de Campo Maior (PI) já foi prefeito de Teresina por dois mandatos seguidos, ocupando a prefeitura entre 2005 e 2012.

Silvio Mendes também já tentou se eleger para o Executivo estadual em 2010 e como candidato a vice-governador em 2014. A última eleição que participou foi em 2022, quando disputou o governo contra Rafael Fonteles (PT), e teve 41,63% dos votos. À época, o candidato do União chegou a ficar na frente nas pesquisas por um período, mas o petista acabou vencendo ainda no primeiro turno.

O vice de Mendes é Jeová Alencar, também do União Brasil. O número da chapa é 44.



Eleições 2024

Às 17h deste domingo (6/10), horário em que se encerram as votações do primeiro turno das eleições de 2024, começa a apuração dos resultados dos mais de 5 mil municípios brasileiros. Os votos são computados e divulgados em tempo real pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e você também poderá conferir no Especial do Correio Braziliense.

Parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília, a Central CB.Poder vai acompanhar a apuração e os bastidores das Eleições 2024. A programação começa às 17h no canal do Correio no YouTube e às 19h passará também ao vivo no canal da emissora da televisão. Uma bancada de especialistas e de jornalistas vai comentar os resultados do pleito até as 20h.

Essa é a primeira vez na história da democracia brasileira que a abertura das urnas inicia no mesmo horário em todo o país. Com as diferenças no fuso horário entre os estados, a contagem dos votos iniciava 19h, após o encerramento da votação no Acre. A partir deste ano, a divulgação do resultado da votação inicia às 17h do horário de Brasília (15h no Acre).

Saiba Mais Política Governo não vai reconhecer a vitória de Maduro sem as atas, diz Amorim

Governo não vai reconhecer a vitória de Maduro sem as atas, diz Amorim Política Marçal será investigado pela PF após chamar Boulos de "cheirador de cocaína"

Marçal será investigado pela PF após chamar Boulos de "cheirador de cocaína" Política Congresso e partidos recorrem da decisão de Dino que suspendeu emendas

Mãe de Isabela Nardoni se elege como a 2ª vereadora mais votada em SP