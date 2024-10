PT conquista quatro prefeituras no 2º turno e cresce em relação a 2020

O Partido dos Trabalhadores teve um melhor resultado nas eleições municipais de 2024, em comparação com o pleito de 2020. O PT conquistou mais quatro prefeituras no segundo turno das eleições: Camaçari (BA), Fortaleza (CE), Mauá (SP) e Pelotas (RS). Com as vitórias no primeiro turno, a sigla começará 2025 com 252 prefeituras.

No pleito de 2020, o PT conquistou apenas 183 prefeituras. Na ocasião, a sigla não conquistou o comando de nenhuma das 26 capitais brasileiras. O maior município que o partido ganhou foi Contagem (MG), com 621 mil habitantes.

Agora, conquistou Fortaleza, a quarta maior cidade do país, com 2,4 milhões de habitantes. Evandro Leitão (PT) venceu o candidato bolsonarista André Fernandes (PL) por uma margem de menos de um ponto percentual.

Em grandes cidades mineiras, o PT conquistou duas reeleições já no primeiro turno. Em Contagem (MG), a prefeita Marília Campos foi reeleita com 60%, e em Juiz de Fora (MG), Margarida Salomão ganhou com 54%.

O partido disputou o segundo turno em 13 municípios, contando com quatro capitais. No entanto, saiu derrotado em Cuiabá, Natal e Porto Alegre.

As baixas

Mesmo com o crescimento em relação a 2020, os números conquistados pelo PT nesta eleição estão longe dos melhores resultados do partido. Durante o governo Dilma Rousseff (PT), em 2012, o partido chegou a eleger 643 prefeitos.

Entre os resultados mais decepcionantes em 2024 estão Teresina e Goiânia. Na capital piauiense, o candidato Fabio Novo (PT) conquistou 43,26% dos votos, mas perdeu no primeiro turno para Silvio Mendes (União). Na capital goiana, o partido esperava um lugar no segundo turno, mas a candidata Adriana Accorsi (PT) terminou em terceiro, com 24,44% dos votos.

Em Campinas (SP), o partido também bateu na trave. Pedro Tourinho (PT) ficou em segundo, com 23,14%, e foi derrotado em primeiro turno para um candidato do Republicanos.

Em Uberlândia (MG), a candidata Dandara (PT) também terminou em segundo, com 24,56%, e perdeu no primeiro turno para um nome do PP.