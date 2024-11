PSol de Boulos reúne bancada para discutir sucessão de Lira

Nos dois dias úteis de atividades no Congresso Nacional, partidos e parlamentares tentam agilizar pautas prioritárias a fim de evitar acúmulo de demanda nas últimas semanas antes do recesso do Natal e Ano Novo. Um dos assuntos mais abordados é a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O PSol confirmou que fará uma reunião nesta terça-feira (4/11) para tratar do tema. Entre quarta-feira e sexta, acontece no Congreso a 10ª Cúpula do P20, grupo que reúne presidentes dos parlamentos dos países do G20.

Em fevereiro de 2025, parlamentares das duas casas vão votar para escolher os substitutos de Arthur Lira (PP-AL) e de Rodrigo Pacheco (PSD-MG). A movimentação na Câmara, que conta com 513 deputados, tem sido mais ativa e, de acordo com a assessoria do PSol, deve ser o tema prioritário da reunião. A disputa pelo cargo acontece entre os candidatos Hugo Motta (Republicanos-PB), Elmar Nascimento (União Brasil-BA) e Antonio Brito (PSD-BA).

Entre os membros da bancada do partido, dois disputaram as eleições municipais nas principais capitais do país. Na cidade de São Paulo, Guilherme Boulos (SP) chegou a ir para o segundo turno, depois de superar Pablo Marçal (PRTB) e Tabata Amaral (PSB), mas perdeu para o prefeito Ricardo Nunes (MDB). No Rio de Janeiro, onde a reeleição de Eduardo Paes (PSD) foi decidida em primeiro turno, o PSol foi representado pelo candidato Tarcísio Motta (RJ).

Integram também a sigla as deputadas federais Erika Hilton (SP), Sâmia Bomfim (SP), Luiza Erundina (SP), bem como o deputado Glauber Braga (RJ), que tem um processo de cassação do seu mandato correndo na Casa por ter agredido um militante do Movimento Brasil Livre (MBL) em abril deste ano. Este episódio acentuou desavenças entre os membros do partido e Arthur Lira, acusado por psolistas de ter criado uma armação contra Glauber na Câmara.

Esse histórico é desfavorável a Lira, tornando menos provável que o partido siga sua indicação, como fizeram outros oito partidos: Republicanos, PP, PT, Podemos, PV, MDB, PL, PCdoB. A justificativa dos líderes dessas bancadas e do presidente da Casa na escolha Hugo Motta é de que ele é o candidato com maior potencial de construir convergências entre polos antagônicos no Parlamento.

Ainda restam Elmar e Brito, que têm buscado dialogar com membros de seus partidos, União Brasil — que sinalizou uma preferência por Motta — e PSD, respectivamente, para angariar votos. Além dessas legendas, Solidariedade, PDT, Cidadania, Avante, PSDB não se posicionaram sobre o assunto.

O PSol não confirmou o horário da reunião, nem os parlamentares que estarão presentes. O encontro acontece um dia antes da 10ª Cúpula de Presidentes dos Parlamentos do G20, o P20, que vai reunir representantes de 35 países no Congresso Nacional, entre 6 e 8 de novembro, para debater temas sobre desigualdade, sustentabilidade e governança global.

