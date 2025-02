Recuperado de cirurgia, Lula retoma agenda de viagens amanhã no RJ

Lula também deve retomar em breve a rotina de viagens internacionais. Primeiro compromisso será no Uruguai, para participar da posse do presidente Yamandú Orsi - (crédito: Reprodução/YouTube)

Após quase dois meses em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Siva vai retomar sua agenda de viagens nesta quinta-feira (6/2). Será a primeira vez que o petista embarca em um avião, após se recuperar de uma cirurgia na cabeça, em dezembro do ano passado.

O presidente viaja amanhã para o Rio de Janeiro. Na programação está uma visita o Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), ao lado da ministra da Saúde, Nísia Trindade. Na sexta-feira (7), ele irá para Paramirim, na Bahia, onde faz anúncios de investimentos para o setor hídrico do estado.

O chefe do Executivo precisou passar por uma cirurgia de emergência em 10 de dezembro, após passar mal durante o trabalho — ele ainda estava sob observação após bater a cabeça em um acidente doméstico, em outubro. Lula desenvolveu um hematoma dentro do crânio, que precisou ser drenado, e foi levado às pressas, de avião, para São Paulo, para ser operado no Hospital Sírio-Libanês.

Após o pós–operatório, voltou para Brasília, onde está desde então. Ele estava proibido pela equipe médica de fazer viagens de avião, e foi liberado em 27 de janeiro.

Viagens internacionais

Lula também deve retomar em breve a rotina de viagens internacionais. O primeiro compromisso será no Uruguai, para participar da posse do presidente Yamandú Orsi. No mesmo mês, o petista tem viagens confirmadas para o Japão e o Vietnã, e pode participar da Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), em Honduras.