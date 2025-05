Oposição vai protocolar CPMI do INSS nesta terça-feira (6/5)

Sem perspectiva para a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do roubo dos aposentados na Câmara, a oposição conseguiu, nesta segunda-feira (5/5), as assinaturas necessárias para pedir uma outra CPI sobre o assunto, mas com a participação de deputados e senadores. O requerimento será apresentado amanhã à tarde, quando está prevista uma coletiva de imprensa na Câmara.

Segundo a deputada Coronel Fernanda (PL-MT), autora do requerimento, já há assinaturas de 182 deputados e 29 senadores. O mínimo necessário para a instalação da CPMI é de 171 deputados e 27 senadores. Na Casa Alta, a responsável pela articulação é a senadora Damares Alves (Republicanos-DF).

“Estamos falando de uma situação que afeta diretamente o trabalhador brasileiro e coloca em risco a sustentabilidade da Previdência Social. Não podemos tratar isso como um caso isolado, é um esquema com ramificações e precisamos apurar com profundidade e responsabilidade”, disse a deputada Coronel Fernanda. A coleta de assinaturas seguirá aberta até amanhã às 12h59, segundo a parlamentar.

A CPI protocolada pelo deputado Coronel Chrisóstomo (PL-RO) na semana passada tem um empecilho: há outros 12 pedidos na frente e a oposição sabe que o timing é essencial para a instalação desta ou de qualquer CPI sobre o escândalo bilionário.

Depois de o governo ter ordenado a demissão do presidente do INSS e pressionado pela saída do ministro da Previdência, Carlos Lupi, a tendência é que o Executivo acelere os planos de ressarcimento dos aposentados, o que pode esfriar o assunto no noticiário e fechar a janela de oportunidade para a oposição.

