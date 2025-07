Líder do PT diz que Tarcísio de Freitas articula fuga de Bolsonaro por tarifas

Lindbergh Farias: "Querem humilhar as instituições e livrar a cara do Bolsonaro. É isso ou jogam uma bomba no país. Agem como sequestradores de toda uma nação e agora aparece pedindo o resgate" - (crédito: Marina Ramos / Câmara dos Deputados)

O líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias (RJ), afirmou nesta sexta-feira (11/7) que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cometeu "chantagem aberta contra o país" ao, segundo ele, articular a fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em troca de negociações tarifárias com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Querem humilhar as instituições e livrar a cara do Bolsonaro. É isso ou jogam uma bomba no país. Agem como sequestradores de toda uma nação e agora aparece pedindo o resgate!”, disse o petista em publicação nas redes sociais. Ele ainda apontou que o clã bolsonarista quer transformar Trump “numa espécie de novo poder moderador no Brasil”.

“O papel que atribuíam aos militares agora é substituído pelo de Trump. Espero que essa versão de que Bolsonaro viajaria acompanhando de Hugo Motta e Alcolumbre não seja verdadeira. Iam pedir autorização do Trump para votar a anistia no Congresso?”, indagou o deputado.

INACREDITÁVEL! Segundo matéria de Mônica Bergamo, Tarcísio de Freitas ligou para ministros do STF propondo autorização para Bolsonaro viajar aos EUA p negociar com Trump. Isso é crime. Articulou abertamente para facilitar a fuga de Bolsonaro em troca de negociações sobre tarifas.

— Lindbergh Farias (@lindberghfarias) July 11, 2025

Na manhã desta sexta, o governador se reuniu com o encarregado de negócios da Embaixada dos EUA no Brasil, Gabriel Escobar, para discutir os impactos da medida sobre a economia paulista e o agronegócio nacional. A informação foi dada pelo político por meio das redes sociais.



Segundo Tarcísio, o tema abordado na conversa foi sobre as consequências da tarifa para a indústria e agro brasileiro e também o reflexo disso para as empresas americanas. “Vamos abrir diálogo com as empresas paulistas, lastreado em dados e argumentos consolidados, para buscar soluções efetivas. É preciso negociar. Narrativas não resolverão o problema. A responsabilidade é de quem governa.”

Na ocasião, ele voltou a responsabilizar o governo brasileiro pela taxação e declarou que busca interlocução não apenas com o corpo diplomático dos EUA, mas com empresas norte-americanas instaladas em São Paulo, muitas das quais também podem ser prejudicadas por possíveis contramedidas comerciais.

A tarifa de 50% anunciada por Donald Trump é, até o momento, a mais alta entre as novas taxas divulgadas pelo governo dos Estados Unidos. Segundo ele, a medida foi motivada pela percepção de que a relação comercial com o Brasil é "injusta" e as barreiras tarifárias e não tarifárias impostas pelo país resultaram em "déficits comerciais insustentáveis contra a terra do Tio Sam".