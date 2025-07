"Retaliação explícita", acusa Lindbergh sobre EUA revogarem visto de Moraes

Líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias - (crédito: Liderança do PT/Divulgação)

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ), acusou, nas redes sociais, a decisão do governo dos Estados Unidos de revogar o visto do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), como ofensiva ao Poder Judiciário brasileiro.

“O governo Trump proibiu a entrada do ministro Alexandre de Moraes, de outros ministros do STF e até de seus familiares nos Estados Unidos. A medida foi anunciada por Marco Rubio e reflete o avanço da ofensiva internacional da extrema direita contra o Judiciário brasileiro”, afirma em publicação na rede social X.

Farias diz ainda que o governo dos Estados Unidos tenta “constranger” os ministros da Suprema Corte. “Trata-se de uma retaliação explícita às decisões da Justiça brasileira — em especial, à imposição de tornozeleira eletrônica a Jair Bolsonaro. É uma tentativa de constranger magistrados e interferir indevidamente em nossa soberania. Um ato inaceitável de agressão a um Poder da República”, ressalta.

Por fim, Lindberg Farias afirma ainda que o Brasil não irá se curvar às chantagens feitas pelo presidente dos EUA, Donald Trump. “A aliança entre bolsonarismo e trumpismo ultrapassou todos os limites. Transformaram um processo penal legítimo em chantagem diplomática. O Brasil não se curvará. Defenderemos nossas instituições, nossa democracia e nossa soberania!”, conclui.