Moraes permite que Tarcísio e Celina Leão visitem Bolsonaro em casa

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), permitiu nesta quinta-feira (7/8) que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), visitem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em sua casa em Brasília, onde cumpre prisão domiciliar desde segunda-feira (4).

Estão também autorizados de visitarem o ex-presidente, além de familiares, os deputados federais Luciano Zucco (PL-RS), Junio Amaral (PL-BH), Marcelo Moraes (PL-RS), bem como o empresário Renato de Araújo Corrêa. A decisão determina que as visitas ocorram entre às 10h e 18h e define as datas. Confira:



Tarcísio de Freitas: 7/8/2025



Celina Leão: 8/8/2025

Junio do Amaral: 11/8/2025

Marcelo Moraes: 12/8/2025

Renato de Araújo Corrêa: 13/8/2025

Luciano Zucco: 14/8/2025

A defesa de Bolsonaro havia solicitado ainda a visita de outros parlamentares, mas Moraes negou o pedido sem justificativa. Foram negados os pedidos para o recebimento das visitas dos deputados federais Gustavo Gayer (PL-GO), Júlia Zanatta (PL-SC), Domingos Sávio (PL-MG), Joaquim Souza Porto (PL-PA) e Alden Jose Lazaro da Silva (PL-BA).



O ex-presidente teve prisão domiciliar decretada após o descumprimento de medidas cautelares no domingo (3). Ele é investigado em um novo processo no Supremo — além da ação penal do golpe na qual ele é réu — por suspeitas de obstrução da justiça e ataque à soberania nacional.

Embora sem anúncio oficial, Tarcísio é um nome que circula no circuito político como possível candidato à Presidência no lugar de Bolsonaro, que está inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

