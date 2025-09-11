Cármen Lúcia defende instituições de ataques: "Justiça erguerá sua clava forte"

A magistrada destacou a simbologia da Corte, inspirada no trabalho de Niemeyer, e reforçou que nenhum ato de violência será capaz de subjugar a atividade jurisdicional - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Durante o voto no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus por tentativa de golpe de Estado, a ministra Cármen Lúcia ressaltou a resiliência das instituições brasileiras diante dos ataques de 8 de janeiro de 2023. Para ela, a democracia se mantém de pé mesmo quando criminosamente atacada. “É inútil, pois mesmo que desejassem destruir mil vezes este Supremo Tribunal Federal, mil e uma vezes reconstruiríamos este prédio”, afirmou.

A magistrada destacou a simbologia da Corte, inspirada no trabalho de Niemeyer, e reforçou que nenhum ato de violência será capaz de subjugar a atividade jurisdicional. “Os valores que informam a atividade desta casa jamais serão tingidos ou subjugados pela barbárie. Seus juízes não se sentirão intimidados”, declarou.

















Cármen Lúcia classificou os ataques como covardes e inéditos, lembrando que, em nome do Supremo, “a justiça erguerá sua clava forte” sobre os responsáveis. A ministra frisou que todos, os que conceberam, praticaram, insuflaram e financiaram os atos — serão responsabilizados dentro das regras do devido processo legal, com garantia de ampla defesa e contraditório.

















A ministra também reforçou que o julgamento representa a continuidade do compromisso da Corte em resguardar a Constituição e reafirmar o Estado Democrático de Direito. “Dois anos e oito meses depois daqueles fatos, esta sentença é a reafirmação de que o Brasil permanece fiel à democracia e às suas instituições”, concluiu.

