Sérgio Moro diz que ninguém puniu mais 'ladrões do erário' do que ele

O senador Sergio Moro (União Brasil-PR), disse, nesta quarta-feira (24/9), que o "comprometimento ao combate à corrupção e integridade e honestidade no trato da coisa pública é revelado pelo histórico" dele próprio. A declaração foi feita durante a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), que analisa a chamada PEC da Blindagem.

"Não teve ninguém nesse país, modéstia à parte, que colocou mais ladrões do erário ou gente que cometeu crimes de corrupção, seja pagando ou recebendo propina, agentes públicos, dirigentes de empreiteiras, do que essa pessoa que aqui fala", afirmou.

Antes de ser senador, Sergio Moro era juiz. Em 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a parcialidade dele na condução do processo do triplex envolvendo o agora presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Operação Lava Jato.

Na reunião da CCJ, Moro também disse que sempre declarou ser contra a PEC da Blindagem. A PEC da Blindagem busca ampliar garantias aos parlamentares diante de processos judiciais, mas enfrenta forte resistência de setores do Senado e da sociedade civil. O relatório de Alessandro Vieira reforça a tendência de rejeição da medida na CCJ.



Na terça-feira (23/9), em publicação na rede social X, Moro afirmou que a PEC da Blindagem é "inaceitável" e que ele e outros senadores apresentaram emenda para um único propósito: "proteger o parlamentar apenas contra a criminalização indevida de sua opinião, palavras e votos. Sempre com voto aberto".

