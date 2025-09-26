InícioPolítica
Câmara debate corte de 10% em benefícios fiscais após relatório do TCU

Documento entregue à Comissão de Finanças e Tributação revela ineficiências em quase todos os maiores gastos tributários da União, que somam cerca de R$ 600 bilhões por ano

O relatório do TCU analisou 16 benefícios que concentram mais de 80% das renúncias. - (crédito: Kayo Magalhaes/Câmara dos Deputados)
Praticamente todos os principais benefícios tributários da União apresentam falhas de critérios, resultados ou monitoramento, segundo relatório do Tribunal de Contas da União (TCU). O documento, produzido em agosto e apresentado nesta semana à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, também destaca a dificuldade de revisão dessas políticas.

Os chamados gastos tributários — isenções e reduções de impostos concedidas para estimular setores econômicos — somam quase R$ 600 bilhões por ano, o equivalente a cerca de 5% do Produto Interno Bruto (PIB). A Constituição, no entanto, estabelece como referência um teto de 2%.

Diante desse cenário, avançam no Congresso propostas para reduzir as renúncias. O líder do governo, deputado José Guimarães (PT-CE), apresentou o PLP 182/25, que prevê corte linear de 10% nos benefícios. Outra proposta, o PLP 128/25, do deputado Mauro Benevides Filho (PDT-CE), abre espaço para reduções diferenciadas por setor econômico.

Principais pontos de risco

O relatório analisou 16 benefícios que concentram mais de 80% das renúncias. Entre os de alto risco, o TCU cita:

  • Poupança e títulos de crédito (LCA, LCI, CRI, CRA) – R$ 22,19 bilhões: favorecem contribuintes mais ricos, distorcem a alocação de recursos e não têm prazo definido.
  • Setor automotivo (incentivos no Norte, Nordeste e Centro-Oeste) – R$ 7,77 bilhões: ausência de metas, falhas de governança e custo elevado em relação à geração de empregos.
  • Deduções do IRPF em saúde e educação – R$ 34,76 bilhões: beneficiam contribuintes de maior renda e contrastam com políticas universais.
  • Zona Franca de Manaus – R$ 29,89 bilhões: concentra vantagens em uma única região, sem metas ou indicadores claros.
  • Lei de Informática – R$ 8,13 bilhões: favorece grandes empresas e é considerada incoerente com a estratégia nacional de inovação.

Entre os de médio risco, estão o Simples Nacional (R$ 120,97 bilhões), a desoneração da cesta básica (R$ 51,4 bilhões), incentivos para agricultura e agroindústria (R$ 51,4 bilhões) e renúncias para entidades sem fins lucrativos (R$ 45,54 bilhões). Os de baixo risco incluem, por exemplo, os incentivos à pesquisa científica e inovação (R$ 8,82 bilhões).

Debate no Congresso

O Simples Nacional, maior gasto individual, foi alvo de críticas. O deputado Hildo Rocha (MDB-MA) afirmou que empresários usam “laranjas” para manter empresas no regime após atingir o limite de faturamento.

Já o deputado Pauderney Avelino (União-AM) defendeu a manutenção de incentivos para a Zona Franca de Manaus, apesar do alto risco apontado pelo TCU, desde que haja mecanismos de avaliação do retorno econômico e social. O deputado Sidney Leite (PSD-AM) alertou para a contradição de se discutir cortes enquanto novas renúncias são aprovadas em outras comissões.

O relatório completo está disponível no Observatório de Benefícios Tributários do TCU.

Wal Lima

Repórter de Política

Jornalista com mais de 10 anos de experiência, com especialização em Marketing Político Digital. Além da experiência em redação e portais, já atuei como assessora de comunicação de parlamentares na Câmara dos Deputados. Tenho o jornalismo como uma missão

Por Wal Lima
postado em 26/09/2025 21:56
