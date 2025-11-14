Ministra Maria Elizabeth, do STM, é homenageada por Fachin e Vieira de Mello

Após pedir desculpa às vítimas da ditadura, a presidente do STM foi criticada em sessão plenária por colega - (crédito: Antonio Augusto / STF)

Durante a 2ª Conferência Internacional de Sustentabilidade do Poder Judiciário, realizada nesta sexta-feira (14/11), na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, em Belém, no Pará, a presidente do Superior Tribunal Militar (STM), ministra Maria Elizabeth Rocha, foi homenageada pelos colegas magistrados, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, e o presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro Luiz Philippe Vieira de Mello.



A homenagem ocorreu após a magistrada, em nome do STM, pedir desculpas às vítimas da ditadura militar brasileira em um ato na Catedral da Sé, no Centro de São Paulo, para lembrar os 50 anos da morte do jornalista Vladimir Herzog. Na sessão plenária seguinte ao pronunciamento, na qual ela não estava presente, o ministro Carlos Augusto sugeriu que ela “estude mais” antes de falar sobre este tema.

“Ministra Maria Elizabeth, se me permitir dizer, se Vossa Excelência nascesse novamente, se chamaria, por certo, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira ‘Coragem’ da Rocha. Receba, portanto, nossos cumprimentos e o reconhecimento. Em nome de Vossa Excelência, cumprimento também todas as mulheres que se colocam nesta frente de também estabelecer limites de respeitar a memória e a verdade na história do país”, disse Fachin.

Vieira de Mello, por sua vez, afirmou que a ministra “traduz a esperança de toda a sociedade brasileira por um novo tempo do Judiciário, por um Judiciário transparente e por um Judiciário que realmente atenda aos interesses da sociedade brasileira”

O recém empossado presidente do TST também disse que a magistrada “é o nosso farol e à Vossa Excelência é que estaremos alinhados nessa palestra”. Para Mello, ela é a demonstração de que "mulheres brasileiras têm coragem o suficiente para transformar esse país".

Maria Elizabeth, por sua vez, agradeceu a homenagem dos colegas, e garantiu que “se eu tenho coragem, é porque tenho a segurança da força ética e republicana” de poder contar com o apoio dos ministros ao seu lado.

“Eu gostaria de agradecer e de exaltar que a história fará jus de vossas excelências frente a esses poderes judiciários, essas Justiças tão importantes quanto a Trabalhista e a nossa Corte Constitucional”, declarou a magistrada.

