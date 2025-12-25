Cirurgia de Bolsonaro é concluída sem intercorrências, diz Michelle
Procedimento para retirada de hérnia inguinal foi autorizado pelo STF; ex-presidente segue internado em hospital de Brasília
Ele está internado no hospital DF Star, em Brasília, desde quarta-feira (24/12), quando deixou, pela primeira vez a Superintendência da Polícia Federal (PF) desde a prisão ocorrida há cerca de um mês - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) informou, por meio das redes sociais nesta quarta-feira (25/12), que a cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi concluída sem intercorrências. O procedimento havia sido autorizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na terça-feira (23/12), após parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR).
Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia para retirada de hérnia inguinal bilateral. Ele está internado no hospital DF Star, em Brasília, desde quarta-feira (24/12), quando deixou, pela primeira vez, a Superintendência da Polícia Federal (PF) desde a prisão — ocorrida há cerca de um mês.
A previsão é de que o ex-presidente permaneça hospitalizado por um período de cinco a sete dias para recuperação pós-cirúrgica. Em declaração à imprensa, na quarta-feira (24/12), o cirurgião-geral Cláudio Birolini afirmou que há a possibilidade de um segundo procedimento, previsto para o início da próxima semana, com o objetivo de tratar as crises de soluço apresentadas por Bolsonaro, uma vez que a cirurgia da hérnia não deve resolver esse quadro.
Foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press
Michelle diz que cirurgia de Bolsonaro foi um "sucesso"
Foto: Reprodução/Instagram
24/12/2025. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Ex presidente Jair Bolsonaro internado no hospital DF Star para realizar cirurgia de emergência.
Foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press
