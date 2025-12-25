Cirurgia de Bolsonaro é concluída sem intercorrências, diz Michelle

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) informou, por meio das redes sociais nesta quarta-feira (25/12), que a cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi concluída sem intercorrências. O procedimento havia sido autorizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na terça-feira (23/12), após parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia para retirada de hérnia inguinal bilateral. Ele está internado no hospital DF Star, em Brasília, desde quarta-feira (24/12), quando deixou, pela primeira vez, a Superintendência da Polícia Federal (PF) desde a prisão — ocorrida há cerca de um mês.

A previsão é de que o ex-presidente permaneça hospitalizado por um período de cinco a sete dias para recuperação pós-cirúrgica. Em declaração à imprensa, na quarta-feira (24/12), o cirurgião-geral Cláudio Birolini afirmou que há a possibilidade de um segundo procedimento, previsto para o início da próxima semana, com o objetivo de tratar as crises de soluço apresentadas por Bolsonaro, uma vez que a cirurgia da hérnia não deve resolver esse quadro.

Esta é a oitava cirurgia realizada por Jair Bolsonaro na região abdominal. A última intervenção, destinada à liberação de aderências intestinais e à reconstrução do abdômen, teve duração aproximada de 12 horas e foi a mais longa desde o atentado a faca sofrido durante a campanha eleitoral de 2018.