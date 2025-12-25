InícioPolítica
ATUALIZAÇÃO

Cirurgia de Bolsonaro é concluída sem intercorrências, diz Michelle

Procedimento para retirada de hérnia inguinal foi autorizado pelo STF; ex-presidente segue internado em hospital de Brasília

Ele está internado no hospital DF Star, em Brasília, desde quarta-feira (24/12), quando deixou, pela primeira vez a Superintendência da Polícia Federal (PF) desde a prisão ocorrida há cerca de um mês - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Ele está internado no hospital DF Star, em Brasília, desde quarta-feira (24/12), quando deixou, pela primeira vez a Superintendência da Polícia Federal (PF) desde a prisão ocorrida há cerca de um mês - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) informou, por meio das redes sociais nesta quarta-feira (25/12), que a cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi concluída sem intercorrências. O procedimento havia sido autorizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na terça-feira (23/12), após parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

  • Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia para retirada de hérnia inguinal bilateral. Ele está internado no hospital DF Star, em Brasília, desde quarta-feira (24/12), quando deixou, pela primeira vez, a Superintendência da Polícia Federal (PF) desde a prisão — ocorrida há cerca de um mês.

Michelle diz que cirurgia de Bolsonaro foi um "sucesso"
Michelle diz que cirurgia de Bolsonaro foi um "sucesso" (foto: Reprodução/Instagram)

A previsão é de que o ex-presidente permaneça hospitalizado por um período de cinco a sete dias para recuperação pós-cirúrgica. Em declaração à imprensa, na quarta-feira (24/12), o cirurgião-geral Cláudio Birolini afirmou que há a possibilidade de um segundo procedimento, previsto para o início da próxima semana, com o objetivo de tratar as crises de soluço apresentadas por Bolsonaro, uma vez que a cirurgia da hérnia não deve resolver esse quadro.

Esta é a oitava cirurgia realizada por Jair Bolsonaro na região abdominal. A última intervenção, destinada à liberação de aderências intestinais e à reconstrução do abdômen, teve duração aproximada de 12 horas e foi a mais longa desde o atentado a faca sofrido durante a campanha eleitoral de 2018.

 

Saiba Mais

  • 24/12/2025. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Ex presidente Jair Bolsonaro internado no hospital DF Star para realizar cirurgia de emergência.
    Ele está internado no hospital DF Star, em Brasília, desde quarta-feira (24/12), quando deixou, pela primeira vez a Superintendência da Polícia Federal (PF) desde a prisão ocorrida há cerca de um mês Foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press
  • Michelle diz que cirurgia de Bolsonaro foi um
    Michelle diz que cirurgia de Bolsonaro foi um "sucesso" Foto: Reprodução/Instagram
  • 24/12/2025. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Ex presidente Jair Bolsonaro internado no hospital DF Star para realizar cirurgia de emergência.
    24/12/2025. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Ex presidente Jair Bolsonaro internado no hospital DF Star para realizar cirurgia de emergência. Foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press
  • Google Discover Icon

Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 25/12/2025 13:16 / atualizado em 25/12/2025 13:38
SIGA
x