Lula diz que julgamento de golpistas fortaleceu a democracia

Em discurso lido nesta quarta-feira (8/1), durante cerimônia em defesa da democracia no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o julgamento dos envolvidos na tentativa de golpe se tornou uma das maiores demonstrações de força das instituições democráticas brasileiras. Ao destacar a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente disse que a Corte conduziu o processo com imparcialidade, transparência e respeito ao devido processo legal.
Lula lembrou que, até pouco tempo atrás, algumas das principais lideranças associadas ao movimento golpista defendiam abertamente a ditadura, relativizavam práticas como a tortura e atacavam políticas de direitos humanos. Ainda assim, segundo o presidente, essas mesmas pessoas tiveram assegurados todos os direitos previstos em lei durante o julgamento.
“O vigor da democracia brasileira se prova justamente quando ela garante julgamento justo até para aqueles que a atacam”, afirmou o presidente no discurso. Ele ressaltou que os réus tiveram amplo direito de defesa e foram condenados com base em provas, e não em “convicções pessoais” ou expedientes que, segundo ele, marcaram práticas autoritárias do passado.
O presidente elogiou de forma direta a atuação do STF, classificando a condução do processo como “irrepreensível”. Para Lula, a Corte não cedeu a pressões externas, não se intimidou diante de ameaças e tampouco agiu movida por revanchismo político. “Julgou e condenou no estrito cumprimento da lei”, afirmou.
Lula também disse que o resultado do julgamento fortaleceu a Suprema Corte e consolidou um marco institucional para o país. Segundo ele, a postura adotada pelo STF ao longo de todo o processo deverá ser lembrada pela História como um momento de afirmação da democracia brasileira diante de ataques às suas bases.
Fernanda StricklandRepórter
Formada em jornalismo na Universidade Paulista (UNIP). É repórter de economia do Correio Braziliense desde 2020. Participou do Estágio de Correspondentes de Assuntos Militares (ECAM) 2019. Já passou pelas assessorias de comunicação da Embrapa e do IFB.