Velório de Raul Jungmann ocorre nesta segunda no Campo da Esperança

O ex-ministro Raul Jungmann morreu neste domingo (18/1), aos 73 anos, em Brasília. Ele estava internado no hospital DFStar, onde tratava um câncer no pâncreas diagnosticado há mais de dois anos.
Em nota, o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) informou que o velório do ex-diretor-presidente da entidade será realizado nesta segunda-feira (19), das 15h30 às 17h, na capela 1 do Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. A cerimônia será restrita a familiares e amigos próximos.
Com uma trajetória marcante na vida pública brasileira, Jungmann ocupou cargos de destaque no Executivo federal. Durante o governo Fernando Henrique Cardoso, foi ministro da Reforma Agrária. Anos depois, retornou ao primeiro escalão do governo Michel Temer como ministro da Defesa e, posteriormente, da Segurança Pública.
Após deixar a política institucional, passou a atuar no setor privado e assumiu a presidência do Ibram, cargo que exercia até o agravamento do quadro de saúde. Reconhecido pela atuação em áreas estratégicas do Estado, Raul Jungmann deixa um legado associado à gestão pública e ao debate sobre desenvolvimento e segurança no país.
