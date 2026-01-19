Velório de Raul Jungmann ocorre nesta segunda no Campo da Esperança

O ex-ministro Raul Jungmann morreu neste domingo (18/1), aos 73 anos, em Brasília. Ele estava internado no hospital DFStar, onde tratava um câncer no pâncreas diagnosticado há mais de dois anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em nota, o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) informou que o velório do ex-diretor-presidente da entidade será realizado nesta segunda-feira (19), das 15h30 às 17h, na capela 1 do Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. A cerimônia será restrita a familiares e amigos próximos.

Leia também: Morre Raul Jungmann, aos 73 anos

Com uma trajetória marcante na vida pública brasileira, Jungmann ocupou cargos de destaque no Executivo federal. Durante o governo Fernando Henrique Cardoso, foi ministro da Reforma Agrária. Anos depois, retornou ao primeiro escalão do governo Michel Temer como ministro da Defesa e, posteriormente, da Segurança Pública.

Leia também: Novo tributo para exportar impostos e inflacionar preços

Após deixar a política institucional, passou a atuar no setor privado e assumiu a presidência do Ibram, cargo que exercia até o agravamento do quadro de saúde. Reconhecido pela atuação em áreas estratégicas do Estado, Raul Jungmann deixa um legado associado à gestão pública e ao debate sobre desenvolvimento e segurança no país.

Leia também: Minerais estratégicos são essenciais para transição energética, diz Jungmann

O velório de Raul Jungmann ocorrerá nesta segunda-feira (19/1) (foto: Reprodução)