Lula diz que "brasileiros estão orgulhosos" do cinema nacional

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou, nesta segunda-feira (16/3), o destaque do cinema brasileiro na edição deste ano do Oscar. Em publicação nas redes sociais, o chefe do Executivo afirmou que milhões de brasileiros estão orgulhosos das cinco indicações conquistadas pelo país, especialmente pelo filme O Agente Secreto. O Brasil concorria em 5 categorias, mas não levou nenhuma estatueta para casa.

Na mensagem, Lula mencionou a personagem Tânia Maria e disse que ela provavelmente compartilha o sentimento de orgulho que tomou conta de grande parte do país diante da presença brasileira na principal premiação do cinema no mundo.

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“Hoje, com certeza ela pensa o mesmo que milhões de brasileiros que estão orgulhosos de ver, mais uma vez, nossos artistas na cerimônia do Oscar”, escreveu o presidente.

O longa dirigido por Kleber Mendonça Filho recebeu cinco indicações e tem sido apontado como um dos grandes representantes recentes do cinema nacional no cenário internacional. Para Lula, o reconhecimento reafirma o talento dos profissionais brasileiros que atuam diante e atrás das câmeras.

“São cinco indicações ao maior prêmio do cinema mundial, mostrando novamente a força do nosso cinema e o talento dos nossos atores, atrizes, diretores e de toda a equipe técnica que faz essa arte acontecer”, destacou.

O presidente também parabenizou integrantes da produção, citando o ator Wagner Moura e o jovem ator Gabriel Domingues, além de toda a equipe envolvida no projeto. Lula ainda mencionou o diretor de fotografia Adolpho Veloso, responsável pelo trabalho no filme Sonhos de Trem.

“Temos muito orgulho de todos vocês e do nosso cinema!”, afirmou o presidente, encerrando a publicação com um cumprimento em nome dele e da primeira-dama, Rosângela Lula da Silva.