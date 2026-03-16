"Os tribunais devem resistir à tentação de fazer tudo", defende Fachin

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, afirmou, nesta terça-feira (16/3), que o Judiciário deve “resistir à tentação de fazer tudo” para evitar uma “erosão democrática” no Brasil. A fala foi feita durante aula magna no Centro Universitário de Brasília (Ceub).
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"Os tribunais devem resistir à tentação de fazer tudo, pois decisões que concentram poder no Judiciário para combater a concentração de poder no Executivo podem, a longo prazo, ser tão prejudiciais à democracia quanto o problema que pretendem resolver", afirmou.
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Fachin introduziu o conceito de “constitucionalismo abusivo”, caracterizado pelo uso de mecanismos institucionais — como propostas para aumentar o número de ministros do Supremo ou a convocação de uma nova Constituinte — para enfraquecer as bases democráticas e os sistemas de freios e contrapesos.
Para o ministro, a autocontenção judicial não é um sinal de fraqueza, mas sim uma exigência de respeito à separação de Poderes “que, em última análise, é ela própria uma exigência constitucional”.
“Não temos o voto. Temos o argumento da lei e, acima dela, o argumento da Constituição. E exatamente por isso não podemos jamais abrir mão de fundamentar nossas escolhas, de justificar nossas decisões, de forma lúcida, sensível e racional”, defendeu.
O presidente da Corte admitiu que o Tribunal expandiu consideravelmente sua atuação nos últimos anos. Essa expansão ocorreu por três fatores principais: escolhas do legislador constituinte, impulsos de outros atores sociais e uma postura ativa assumida pelo próprio STF.
Ele citou que o Supremo foi chamado a decidir sobre temas sensíveis como: políticas públicas de saúde e distribuição de vacinas; financiamento de campanhas eleitorais; demarcação de terras indígenas e uniões homoafetivas; e condições do exercício do mandato presidencial.
Fachin argumentou que, embora essa atuação garanta direitos, ela gera um “efeito perverso”. Uma vez que, segundo ele, “a sociedade passa a litigar o que deveria resolver republicanamente, processo que expõe as cortes de maneira por vezes desnecessária, e que também corrói a confiança na Justiça”.
Paralelamente, em meio a discussões sobre um novo Código de Conduta no STF, Fachin apresentou uma lista de 10 diretrizes fundamentais que devem nortear a atuação dos juízes:
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Dignidade da jurisdição: preservar a honra e a independência da função;
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Independência do Judiciário: zelar pela autonomia do poder;
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Liberdade de convicção: atuar sem pressões externas e sem participação político-partidária;
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Imparcialidade suprema: evitar favoritismos, predisposições ou preconceitos;
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Prudência e reserva: discrição ao se manifestar publicamente sobre processos em curso;
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Integridade total: manter comportamento irrepreensível na vida pública e privada;
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Rejeição de vantagens: vedação ao recebimento de presentes ou benefícios de partes interessadas;
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Urbanidade: tratar todos com respeito e consideração no exercício da função;
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Sigilo profissional: guardar segredo sobre fatos conhecidos em razão do cargo;
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Aperfeiçoamento constante: busca por melhoria técnica e científica.
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