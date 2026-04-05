Lula elogia almoço de Páscoa de Janja: "Nunca comi paca tão gostosa"

Janja cozinhou paca ao molho para o almoço de Páscoa, e Lula aprovou com entusiasmo - (crédito: Reprodução / Instagram )

O almoço de Páscoa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da primeira-dama Janja Lula da Silva contou com uma refeição caseira preparada pela socióloga. Em vídeo compartilhado nas redes sociais neste domingo (5/4), o casal aparece cozinhando lado a lado na área externa da residência. “Domingo de Páscoa é dia de fazer pratos especiais por aqui. Maridão aprovou”, escreveu Janja.

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Ao som de Milton Nascimento, a primeira-dama mostra a escolha do cardápio: paca ao molho. “Essa paca ficou dois dias no tempero”, narra. “Bastante alho, bastante tempero verde, algumas ervas, porque carne de paca pede ervas. (...) Vai ficar muito tempo cozinhando.”

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Após a refeição, Lula reage ao prato: “Eu duvido que em algum lugar do país alguém já comeu uma paca tão gostosa como essa que eu comi hoje. Foi divina.” Parabenizada pelo marido, Janja brinca: “Me chama de Ana Maria Braga.” Veja:

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