Defesa pede acesso de cozinheira à residência de Jair Bolsonaro

A defesa de Jair Bolsonaro protocolou, nesta quarta-feira (6/5), pedido de autorização para a entrada de cozinheira na residência do ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar. A petição, endereçada ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, solicita o acesso diário da funcionária “em razão das atividades laborais por ela regularmente desempenhadas no imóvel”.
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Na segunda-feira (4/5), Bolsonaro recebeu alta hospitalr após cirurgia no ombro. O procedimento, feito na última sexta-feira (1º/5), fez reparos de lesões no manguito rotador, conjunto de músculos e tendões relacionados à rotação do membro. A recuperação deve ser simples, com sessões de fisioterapia e uso de tipóia por cerca de seis semanas.
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