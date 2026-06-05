Moraes libera manutenção em casa de Bolsonaro em Brasília

Na decisão, Moraes afirmou que a presença de terceiros em residências onde há cumprimento de prisão domiciliar é "excepcional e específica" - (crédito: Sergio Lima/AFP)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou nesta sexta-feira (5/6) a entrada de um prestador de serviços na residência onde o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpre prisão domiciliar, em Brasília.

A autorização foi concedida após pedido da defesa de Bolsonaro, que solicitou a liberação do acesso de Emivaldo Pereira Dias para a realização de manutenções no imóvel. Segundo os advogados, os serviços devem ocorrer ao longo de três dias.

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Na decisão, Moraes afirmou que a presença de terceiros em residências onde há cumprimento de prisão domiciliar é “excepcional e específica”, sendo limitada a profissionais que atuem no imóvel, equipes de saúde e seguranças do ex-presidente.

De acordo com a defesa, os trabalhos previstos incluem “reparo de vazamento hidráulico”, “manutenção de esquadrias de acesso à área externa”, além de “vistoria dos equipamentos e instalações da área externa do imóvel” e “eventual reparo de revestimentos”.

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Após ser intimada a detalhar o período necessário para a execução dos serviços, a defesa informou ao STF que as atividades ocorrerão entre os dias 9 e 11 de junho, das 8h às 17h.

O ministro também determinou que o trabalhador passe por vistoria prévia antes de acessar o imóvel. Celulares e quaisquer aparelhos eletrônicos deverão permanecer sob guarda dos agentes policiais responsáveis pela segurança no local.

A decisão ainda determina comunicação à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e ao Núcleo de Custódia da Polícia Militar para adoção das providências necessárias.

