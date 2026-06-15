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POLÍTICAS PÚBLICAS

Flávio Bolsonaro defende Bolsa Família: "Ninguém tem o direito de tocar"

Pré-candidato à presidência pelo PL afirmou que programa de transferência de renda é um "direito adquirido" e defendeu mecanismos para reduzir a dependência do auxílio no futuro

O senador afirmou que é necessário criar mecanismos para que os beneficiários deixem de depender do auxílio ao longo do tempo - (crédito: AFP)
O senador afirmou que é necessário criar mecanismos para que os beneficiários deixem de depender do auxílio ao longo do tempo - (crédito: AFP)

O senador e pré-candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro (RJ), voltou a defender a manutenção do Bolsa Família em um eventual governo. Durante participação no Fórum Rumos do Brasil, promovido pela revista Veja nesta segunda-feira (15/6), em São Paulo, o parlamentar afirmou que o programa de transferência de renda se tornou um direito consolidado da população brasileira. “Ninguém tem o direito de tocar nesse programa. Qualquer país do mundo tem um programa para as pessoas de baixa renda”, declarou.

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Ao comentar a importância do benefício, Flávio classificou o Bolsa Família como uma forma de garantir estabilidade para famílias em situação de vulnerabilidade social e citou as políticas implementadas durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando o programa foi substituído pelo Auxílio Brasil.

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Atualmente, cerca de 19 milhões de famílias recebem o benefício, o que corresponde a aproximadamente 50 milhões de pessoas, segundo dados do Relatório de Programas e Ações do governo federal. Apesar de defender a continuidade do programa, o senador afirmou que é necessário criar mecanismos para que os beneficiários deixem de depender do auxílio ao longo do tempo.

Segundo Flávio, a proposta é fortalecer políticas que permitam uma redução gradual da dependência do benefício, com foco na autonomia financeira das famílias. “Isso é um objetivo meu: fazer com que o Brasil caminhe com as próprias pernas para não depender de governo”, afirmou.

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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 15/06/2026 16:16
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