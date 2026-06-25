Michelle diz que "não tem raiva de ninguém", após atrito com Flávio

Michelle procura amenizar a crise com Flávio e reforçou a necessidade de união da oposição contra o governo Lula - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicar nas redes sociais um texto em pedido de desculpas à ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro afirmou que “não tem raiva de ninguém” e que “não há briga, nem competição”.

“Para ficar claro: eu não tenho raiva de ninguém. Apenas esclareci uma situação que estava sendo deturpada”, escreveu Michelle.

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Na mensagem, a ex-primeira-dama procura amenizar a crise e reforçou a necessidade de união da oposição contra o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “ Vamos todos trabalhar juntos para derrotar o atual desgoverno”, afirmou.

Em dois vídeos postados na quarta-feira (24/6), a ex-primeira-dama disse ter sido “maltratada” pelo enteado, após se posicionar contra uma aliança entre o PL e o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) no Ceará. Michelle disse que o senador a tratou com rispidez ao telefone e afirmou que ela deveria ficar fora das decisões partidárias por não entender de política.

“Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou no telefone. Disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política”, afirmou.

Em resposta aos vídeos, Flávio publicou um texto de desculpas, onde diz que não teve intenção de ofendê-la. Ele citou também o casamento de 16 anos anos e o fato de ser pai de duas filhas para afirmar que “nunca desrespeitei, maltratei ou humilhei uma mulher na minha vida. Jamais o faria com a esposa do meu próprio pai”.

“Em nenhum momento ofendi ou tive a intenção de ofender a Michelle. Se o fiz em algum momento, mais uma vez, peço desculpas. Tenho por ela respeito e reconhecimento pelo trabalho no PL Mulher, pelo cuidado com meu pai e por tudo o que representa para o Brasil”, afirmou o senador em suas redes.

Michelle finaliza sua publicação pedindo que ”não retirem trechos da minha fala de contexto”, para evitar gerar novos conflitos. “Uma nova história será escrita com verdade, clareza e respeito”, diz.

Publicação de Michelle Bolsonaro (foto: Reprodução/Redes sociais)





