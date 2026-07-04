Auditor da Receita famoso em aeroportos será candidato a deputado pelo RJ

Paulo Angelito aproveita a fama resultante das aparições na TV para se lançar na política - (crédito: Foto: Reprodução/TV)

O auditor fiscal Paulo Angelito, conhecido pelas aparições no programa “Aeroporto: Área Restrita”, lançou pré-candidatura a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Ele escolheu se juntar ao PSB (Partido Socialista Brasileiro), o mesmo do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. O anúncio foi feito por meio de um vídeo publicado no Instagram, onde ele reuniu mais de 200 mil seguidores.

A publicação, gravada em formato simples, teve forte repercussão nas primeiras 24 horas. O vídeo passou de 350 mil visualizações e recebeu mais de 3.500 comentários, muitos deles com mensagens de apoio e ofertas de colaboração.

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Na publicação, Angelito associa sua experiência no serviço público ao desejo de ampliar sua atuação no debate nacional.

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Com trajetória ligada ao combate ao tráfico, ao crime organizado e a ilícitos tributários, o auditor afirma que a visibilidade obtida com o programa o levou a assumir uma responsabilidade maior. “Posso fazer muito mais do que combater o tráfico nos aeroportos. Decidi ampliar o alcance do meu trabalho, da forma correta e digna que aprendi em mais de três décadas de serviço público”, disse.

Além de reforçar o compromisso como servidor público contra o crime organizado, ele trouxe ao discurso outro tema urgente e polêmico, as apostas e jogos. “Há algum tempo, eu estou aqui nas redes combatendo um outro mal, que são as bets. Vi por dentro o que isso causa nas famílias”, disse.

A pré-candidatura pelo PSB também aposta na imagem de servidor público com atuação técnica. Nas redes, Angelito costuma abordar temas ligados à fiscalização, segurança, comportamento e rotina de trabalho, além de mostrar hábitos pessoais, como yoga e uma vida mais simples.