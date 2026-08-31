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ELEIÇÕES

O novo mapa eleitoral de Flávio Bolsonaro: Sudeste preocupa, Nordeste anima

Coordenador de campanha revela que apoio na região mais rica do país caiu em relação a 2022; já a desvantagem para Lula no Nordeste diminuiu

Rogério Marinho e Flávio Bolsonaro: campanha discute desafios e a redução de apoio no Sudeste - (crédito: Reprodução/ YouTube)
Rogério Marinho e Flávio Bolsonaro: campanha discute desafios e a redução de apoio no Sudeste - (crédito: Reprodução/ YouTube)

O senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL), observou uma redução no apoio ao candidato na região Sudeste na eleição deste ano, em comparação com o que foi registrado em 2022 por Jair Bolsonaro (PL).

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A afirmação foi feita nesta segunda-feira (31/8), durante o evento Macro Day, promovido pelo BTG Pactual.

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"No caso do Sudeste, estamos numa situação um pouco pior do que em 2022", declarou o senador.

Marinho, contudo, apontou uma diminuição da desvantagem no Nordeste em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), principal adversário na disputa.

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"Proporcionalmente, Lula está se saindo pior em relação a 2022. Claro que ele vence no Nordeste, mas com uma diferença menor. Vai ser bem menor", afirmou Marinho.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 31/08/2026 11:30 / atualizado em 31/08/2026 11:31
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