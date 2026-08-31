YouTube e Instagram removem contas de Renan após decisão de Toffoli

Renan Santos pode pagar multa de R$ 50 mil, caso participe de debate ou podcast - (crédito: Reprodução/Instagram)

Plataformas de redes sociais como o YouTube e o Instagram suspenderam, na noite desta segunda-feira (31/8), as contas do candidato à Presidência Renan Santos (Missão). As medidas ocorrem após o ministro Dias Toffoli, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), suspender a campanha do candidato.

De acordo com a equipe do candidato, o seu canal no YouTube e perfil no Instagram foram suspensos no Brasil. Além disso, o perfil no X de Aroldo Medina, candidato a vice na chapa de Renan Santos, saiu do ar.

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A campanha apresentou a notificação enviada pelo YouTube a eles, dizendo que recebeu “uma ordem judicial referente ao conteúdo”. “Após análise, o conteúdo abaixo foi bloqueado para visualização nos sites do YouTube dos países listados a seguir: Brasil. Futuros uploads neste canal também serão bloqueados”, diz a mensagem enviada.

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Toffoli aponta a suspensão da campanha em razão da ausência do registro de sites, blogs e páginas de redes sociais destinadas à campanha. “Em petições apresentadas em 19/8/2026, os candidatos componentes da chapa, Renan Antônio Ferreira dos Santos e Aroldo Medina (vice) informaram o total de 18 perfis em redes sociais, como complementação às informações do registro, enviado à Justiça Eleitoral em 7/8/2026”, diz um trecho da decisão.

O candidato do Missão deve ingressar com um habeas corpus para tentar manter a candidatura e a campanha. A decisão aponta que um dos perfis do candidato tem 2,4 milhões de seguidores e teria sido usado em desacordo com a legislação eleitoral.

Mais cedo, em coletiva, Renan classificou a decisão como uma “inflexão autoritária” e afirmou que não há justificativa jurídica ou política para a medida. “Não dá pra justificar, de maneira racional e razoável, nem do ponto de vista jurídico, nem do ponto de vista político, a decisão do ministro Dias Toffoli”, declarou.

Renan disse ainda que pretende recorrer imediatamente da decisão, mas admitiu não saber qual será o futuro da candidatura. “Nós vamos recorrer de imediato. [...] mas eu não sei qual o destino da minha campanha”, afirmou.