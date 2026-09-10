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CRISE NO STF

Moraes cancela pronunciamento que faria no plenário da 1ª Turma

Uma hora depois de anúncio do pronunciamento, o ministro recuou e disse que o ato será remarcado "para data oportuna"

Assunto da declaração de Moraes não foi informado, mas o episódio ocorre no contexto da crise causada pelo esquema do Banco Master - (crédito: Rosinei Coutinho/STF)
Assunto da declaração de Moraes não foi informado, mas o episódio ocorre no contexto da crise causada pelo esquema do Banco Master - (crédito: Rosinei Coutinho/STF)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), cancelou um pronunciamento que faria na sede da Corte, nesta quinta-feira (10/9). De acordo com comunicado da equipe de comunicação do Tribunal, o magistrado falaria no plenário da Primeira Turma. No entanto, uma hora após o anunciou, recuou e disse que o ato será remarcado "para data oportuna".

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O assunto da declaração do magistrado não foi informado, mas o episódio ocorre no contexto da crise causada pelo esquema do Banco Master. A citação a Moraes aparece em conversas identificadas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro, dono do banco.

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Na quarta-feira (9), Moraes foi afastado do inquérito das fake news pelo presidente da Corte, Edson Fachin. O magistrado conduzia o caso desde o ano de 2019, quando foi escolhido pelo então ministro Dias Toffoli, que estava na presidência do Supremo. A relatoria passou para o ministro Fachin, que pode levar o caso a plenário ou não.

Na próxima terça-feira (15), o Supremo realiza uma sessão extraordinária para avaliar um pedido do ministro André Mendonça que pede autorização para investigar as citações a Moraes.

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Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Renato Souza
postado em 10/09/2026 09:00
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