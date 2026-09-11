Tarcísio se aproxima de vitória no 1º turno, aponta Paraná Pesquisas

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, em meio a levantamento que aponta sua vitória no primeiro turno - (crédito: Célio Messias/Governo do Estado de SP)

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) está próximo de garantir a reeleição ao Palácio dos Bandeirantes no primeiro turno. A indicação vem de um levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira (11/9).

Na pesquisa, Tarcísio aparece com 49,7% dos votos totais. O candidato do PT, Fernando Haddad, registra 34,5%, enquanto os demais postulantes somam 4,5%. Brancos e nulos são 7%, e os que não sabem ou não opinaram totalizam 4,4%.

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Com essa configuração, o governador tem uma vantagem de mais de 10 pontos percentuais, o que pode assegurar sua vitória já em 4 de outubro, pois a Justiça Eleitoral contabiliza apenas os votos válidos.

Cenário se mantém estável

Os números atuais são muito próximos aos medidos em agosto. No levantamento anterior, Tarcísio tinha 50,0%, Haddad pontuava 33,8% e os outros candidatos, somados, chegavam a 3,9%.

Todas as oscilações estão dentro da margem de erro da pesquisa, que é de aproximadamente 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos.

Em uma simulação de segundo turno, Tarcísio alcança 52,9% dos votos totais contra 37,5% de Haddad. Em agosto, os percentuais eram de 53,0% e 36,9%, respectivamente.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP-08090/2026. A coleta de dados ocorreu entre os dias 7 e 10 de setembro de 2026, com 1.680 eleitores entrevistados presencialmente em 77 municípios. O grau de confiança é de 95%.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.