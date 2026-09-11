Caiado apresenta boa evolução após diagnóstico de pneumonia

O candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) foi diagnosticado com pneumonia e permanece internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Um boletim médico divulgado nesta sexta-feira (11/9) informa que ele está clinicamente estável.
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De acordo com o comunicado, o paciente "respira espontaneamente e apresenta boa evolução clínica". A condição foi confirmada por uma tomografia de tórax, o que levou a um ajuste no tratamento.
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"Foi realizada tomografia de tórax, que confirmou o diagnóstico de pneumonia. Diante desse achado, o diagnóstico foi atualizado e o tratamento, ajustado", afirma o boletim assinado pela médica Ludhmila Abrahão Hajjar.
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Caiado foi internado na manhã de quinta-feira (10/9), com uma suspeita inicial de faringite aguda, uma inflamação na garganta. O boletim explica que a avaliação inicial indicava um quadro compatível com a inflamação, resultando na recomendação de internação para acompanhamento e tratamento médico.
Com informações da Agência Estado
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.