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ELEIÇÕES

Caiado apresenta boa evolução após diagnóstico de pneumonia

Internado em São Paulo, presidenciável está estável e respira sem ajuda de aparelhos; boletim médico atualizou o diagnóstico inicial de faringite

Ronaldo Caiado, candidato à Presidência pelo PSD, estável após diagnóstico de pneumonia, conforme boletim médico - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Ronaldo Caiado, candidato à Presidência pelo PSD, estável após diagnóstico de pneumonia, conforme boletim médico - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) foi diagnosticado com pneumonia e permanece internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Um boletim médico divulgado nesta sexta-feira (11/9) informa que ele está clinicamente estável.

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De acordo com o comunicado, o paciente "respira espontaneamente e apresenta boa evolução clínica". A condição foi confirmada por uma tomografia de tórax, o que levou a um ajuste no tratamento.

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"Foi realizada tomografia de tórax, que confirmou o diagnóstico de pneumonia. Diante desse achado, o diagnóstico foi atualizado e o tratamento, ajustado", afirma o boletim assinado pela médica Ludhmila Abrahão Hajjar.

Saiba Mais

Caiado foi internado na manhã de quinta-feira (10/9), com uma suspeita inicial de faringite aguda, uma inflamação na garganta. O boletim explica que a avaliação inicial indicava um quadro compatível com a inflamação, resultando na recomendação de internação para acompanhamento e tratamento médico.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 11/09/2026 12:01 / atualizado em 11/09/2026 12:02
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