Zanin pede a Fachin acesso a celular citado em investigação do caso Master

Cristiano Zanin pediu a disponibilização de mídia relacionada às investigações da Petição 15.556 - (crédito: Victor Piemonte/STF)

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu ao presidente da Corte, Luiz Edson Fachin, a disponibilização de uma mídia relacionada às investigações da Petição 15.556, que será analisada pelo tribunal em 15 de setembro. O pedido consta de ofício assinado por Zanin nesta sexta-feira (11/9).

No documento, Zanin solicita que seja disponibilizada, em HD específico, a íntegra da mídia mencionada na Informação de Polícia Judiciária de Análise (IPJ-A) nº 3298613/2026, incluindo o material que serviu de suporte ao Laudo nº 4281/2025, elaborado pela Polícia Federal.

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A mídia é descrita no ofício como um aparelho celular da Apple, modelo iPhone 17 Pro. O documento informa que o aparelho tem origem no Termo de Apreensão nº 447371/2025 e que o material está à disposição do gabinete do ministro André Mendonça.

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Zanin afirma que a mídia está diretamente relacionada às análises realizadas no âmbito da IPJ-A nº 16.662. Segundo o ministro, o conteúdo já está abrangido pela decisão tomada por Fachin na quarta-feira (10), que determinou a remessa dos procedimentos relacionados à Petição 15.556 aos gabinetes dos ministros e o levantamento do sigilo do processo e dos procedimentos relacionados, ressalvadas diligências cujo sigilo seja considerado necessário.

No ofício, Zanin também menciona que Mendonça determinou, na mesma data, o levantamento do sigilo de uma série de processos relacionados ao caso. Entre eles estão o Inquérito 5.026, a Reclamação 88.121 e as Petições 15.198, 15.478, 15.504, 15.562, 15.563, 15.693, 15.976, 15.977, 15.978, 16.019 e 16.662.