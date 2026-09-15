Gilmar Mendes cita Gonet e discute com Mendonça: "Desfaçatez desse sujeito"

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça e Gilmar Mendes protagonizaram uma discussão acalorada durante sessão extraordinária no Plenário da corte, realizada nesta terça-feira (15/9). Sessão analisava possível investigação do ministro Alexandre de Moraes por suposta relação com Daniel Vorcaro.

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O desentendimento começou quando Mendonça redigia o próprio voto diante da Corte. Em um determinado momento, Gilmar interrompe o colega, ao citar o procurador-geral da República, Paulo Gonet, que havia acabado de descartar quaisquer relações mantidas com Vorcaro.

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Mesmo sem sucesso, Mendonça fazia apelos ao presidente do STF, Edson Fachin, para ter a palavra novamente. No entanto, Mendes continuou com as interrupções, ao afirmar que o colega agiu com "desfaçatez" e "leviandade".

"É impressionante, senhor presidente, que uma pessoa da estatura do senhor Paulo Gonet sofra esse tipo de ilação. Isso, sim, é leviandade. Um sujeito investido de um sentimento policialesco junto com os seus delegados. É impressionante a desfaçatez desse sujeito", disparou Mendes.

Em resposta, Mendonça subiu o tom, e pediu para que o colega o respeitasse. "A desfaçatez de vossa excelência! Me respeite, me respeite. Isso aqui não é brincadeira", disse, em meio aos berros. "Pode chorar, pode chorar", retrucou Mendes. "Não estou chorando não. Aqui não tem choro não. Respeite!", rebateu Mendonça.

Logo em seguida, Fachin pediu para que os ministros se recompusessem, enquanto Flávio Dino anunciou a intenção de pedir vista do julgamento, justamente em decorrência do bate-boca citado.

Assista ao momento da discussão entre os ministros:

Veja a sessão extraordinária no Plenário do STF na íntegra: