Palver divulga nova pesquisa presidencial neste domingo (20/9)

A margem de erro é de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95% - (crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado )

A Palver divulga neste domingo (20/9) uma nova pesquisa sobre a disputa pela Presidência da República em 2026. O levantamento mostrará a preferência dos eleitores e atualizará o cenário da corrida pelo Palácio do Planalto. Os dados estarão disponíveis no site do Correio.

Na última pesquisa divulgada em 9 de setembro, o senador Flávio Bolsonaro (PL) apareceu numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma simulação de segundo turno. Flávio registrou 46% das intenções de voto, contra 44% de Lula. Os dois estavam tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de 2,5 pontos percentuais.

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Já no levantamento de 10 de agosto, Lula liderava o cenário estimulado de primeiro turno, com 44%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 40%. Renan Santos (Missão) aparecia com 10%, Ronaldo Caiado (PSD), com 2%, e Romeu Zema (Novo) e Samara Martins (Avante), com 1% cada.

Na mesma pesquisa de agosto, Lula e Flávio registraram 46% das intenções de voto em uma eventual disputa de segundo turno.

A nova pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00860/2026. A Palver ouviu 5 mil pessoas entre 15 e 20 de setembro. A margem de erro é de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento custou R$ 30 mil.

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