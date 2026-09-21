Real Time Big Data: Moro lidera disputa, mas cenário segue indefinido

Flávio Bolsonaro para presidente e Moro para governador lideram as preferências do eleitorado paranaense, segundo o Real Time Big Data - (crédito: Beto Barata/PL)

Sérgio Moro (PL) lidera a pesquisa estimulada para o governo do Paraná com 35% das intenções de voto, segundo levantamento Real Time Big Data. Sandro Alex (PSD) aparece com 27%, seguido por Requião Filho (PDT), com 22%, e Luiz França (Missão), com 2%.

Os candidatos Adriano Teixeira (PCO), Doutor Alexandre Salomão (Mobiliza), Samuel de Mattos (PSTU) e Tayná Miessa (UP) somam 1%. Votos brancos e nulos são 5%, enquanto 8% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

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Na pesquisa espontânea, Moro é citado por 20%, Sandro Alex por 14% e Requião Filho por 12%. O atual governador, Ratinho Junior (PSD), foi mencionado por 2%.

Nas simulações de segundo turno, Moro venceria Requião Filho por 52% a 30%. Contra Sandro Alex, o placar é de 42% a 38%, configurando um empate técnico dentro da margem de erro. Em um cenário sem Moro, Sandro Alex teria 42% contra 31% de Requião Filho.

Requião Filho tem a maior rejeição, com 42%, seguido por Moro (39%) e Sandro Alex (30%). A gestão de Ratinho Junior é aprovada por 80% dos eleitores e desaprovada por 18%. Para 59%, o governo é ótimo ou bom.

Senado

Na disputa pelas duas vagas ao Senado, Deltan Dallagnol (Novo) aparece com 19% dos votos consolidados. Alexandre Curi (Republicanos) e Filipe Barros (PL) registram 18% cada. Gleisi Hoffmann (PT) tem 16% e Cristina Graeml (PSD), 15%.

Considerando apenas o primeiro voto, Deltan lidera com 25%, seguido por Alexandre Curi (22%) e Gleisi (21%). No segundo voto, Filipe Barros e Cristina Graeml empatam com 18% cada.

Presidência

Entre os eleitores paranaenses, Flávio Bolsonaro (PL) tem 47% das intenções de voto para a Presidência no cenário estimulado. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 30%. Em um eventual segundo turno, Flávio alcançaria 61% contra 30% de Lula.

Na pesquisa espontânea, Lula e Flávio são citados por 28% dos entrevistados cada. Lula também lidera a rejeição no estado, com 61%, enquanto Flávio tem 38%. O trabalho de Lula na Presidência é desaprovado por 66% dos paranaenses.

O Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 11 e 15 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, e o nível de confiança, 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral com os números PR-00532/2026 e BR-08843/2026.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.