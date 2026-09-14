Lula e Flávio Bolsonaro empatam no topo da rejeição, aponta Quaest

Lula e Flávio Bolsonaro são os candidatos à Presidência com maior índice de rejeição, segundo pesquisa Quaest - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press e Ed Alves/CB/D.A Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) são os candidatos à Presidência com maior índice de rejeição, segundo pesquisa Quaest. Ambos aparecem com 55% no quesito em que eleitores afirmam que não votariam de jeito nenhum.

A taxa de Lula oscilou de 53% para 55% em relação ao levantamento anterior, uma variação dentro da margem de erro. Flávio Bolsonaro manteve os 55% registrados nas duas rodadas passadas da pesquisa.

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O percentual dos que poderiam votar no presidente subiu de 44% para 45%. Para Flávio, o potencial de voto foi de 40% para 43%, enquanto o desconhecimento sobre ele caiu de 5% para 2%. Todos os entrevistados conhecem Lula.

Outros nomes medidos pela pesquisa apresentam os seguintes índices: Ronaldo Caiado (PSD) com 42%, Romeu Zema (Novo) com 40%, Renan Santos (Missão) com 30% e Augusto Cury (Avante) com 26%.

Rejeição entre independentes e religiosos

Entre os eleitores que se declaram independentes, Lula e Flávio também empatam, com 63% de rejeição cada. Neste grupo, 37% afirmam que poderiam votar no petista, e 33%, no senador do PL.

No recorte por religião, a rejeição de Lula atinge 69% entre os evangélicos e 47% entre os católicos. Já Flávio Bolsonaro é rejeitado por 44% dos evangélicos e 59% dos católicos.

Como fica o cenário nas regiões

A desaprovação a Lula é maior no Sul (63%) e no Sudeste (60%). No Nordeste, o índice de eleitores que não votariam no presidente é de 40%.

Flávio Bolsonaro tem sua maior rejeição no Nordeste, com 60%. Os índices nas outras regiões são: 54% no Centro-Oeste e Norte (analisados juntos), 53% no Sudeste e 49% no Sul.

A pesquisa foi contratada pela TV Globo e pelo jornal O Globo. O levantamento ouviu presencialmente 2.004 eleitores com 16 a nos ou mais, entre os dias 10 e 13 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é o BR-03607/2026.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.