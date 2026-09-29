Nova pesquisa AtlasIntel sobre eleição presidencial sai nesta terça

Além das intenções de voto, o questionário mede o grau de decisão dos eleitores e a rejeição aos candidatos -

A AtlasIntel divulga, nesta terça-feira (29/9), uma nova pesquisa sobre a corrida presidencial de 2026. O levantamento, registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04391/2026, traz simulações para o primeiro e o segundo turnos da eleição, marcada para o domingo (4/10). Os resultados serão publicados no site do Correio.

A pesquisa ouviu 5 mil eleitores entre 23 e 28 de setembro, por meio de questionário on-line. O levantamento foi realizado com recursos próprios da AtlasIntel e teve custo declarado de R$ 75 mil. A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

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Além das intenções de voto, o questionário mede o grau de decisão dos eleitores e a rejeição aos candidatos. Os entrevistados também responderam sobre a imagem de nomes como Lula, Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, Ronaldo Caiado e Romeu Zema.

O levantamento aborda ainda a avaliação do governo e a percepção dos eleitores sobre a economia, inflação, emprego e os principais problemas do país. Em um dos blocos, os participantes avaliam medidas adotadas pelo governo Lula, como a reforma tributária, a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil e o programa Pé-de-Meia.

Na reta final da campanha, a AtlasIntel também perguntou se a atual crise envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) prejudica mais a candidatura de Lula ou a de Flávio Bolsonaro. Outra questão busca saber qual grupo político, na percepção dos entrevistados, está mais envolvido no esquema de fraudes financeiras do Banco Master.

Na última pesquisa AtlasIntel/Bloomberg, divulgada em 23 de setembro, Lula e Flávio apareceram em empate técnico em uma eventual disputa de segundo turno. O presidente registrou 47,7% das intenções de voto, contra 47,4% do senador. A diferença foi de 0,3 ponto percentual.

A pesquisa também testou Lula contra outros quatro candidatos. Em todos esses cenários, o presidente aparece numericamente à frente, embora a distância varie conforme o adversário.