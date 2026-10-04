Marcos Rogério é eleito governador de Rondônia no 1º turno

Marcos Rogério, do PL, se elegeu governador de Rondônia. O senador conquistou 56,86% dos votos válidos neste domingo (4/10) com 100% das seções apuradas e encerrou a disputa pelo Palácio Rio Madeira ainda no primeiro turno. Adailton Fúria (PSD) ficou com 20,06%.

A vitória confirma a liderança que Marcos Rogério sustentava na reta final da campanha, embora o cenário mais recente ainda apontasse para a realização de um segundo turno. Pesquisa Real Time Big Data (RO-03623/2026) divulgada em 30 de setembro mostrava o candidato do PL com 42% das intenções de voto, diante de 30% de Adailton Fúria.

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Nos votos válidos, os índices chegavam a 45% e 32%, respectivamente. Em uma eventual disputa direta entre os dois, Marcos Rogério aparecia com 49%, contra 40% do adversário. O levantamento ouviu 1,6 mil eleitores entre 25 e 29 de setembro e tinha margem de erro de dois pontos percentuais.

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Natural de Ji-Paraná, Marcos Rogério da Silva Brito é formado em direito e jornalismo e tem mestrado em administração pública. Antes de ingressar na política, trabalhou na área de comunicação como radialista e repórter de televisão. A trajetória nas urnas começou em 2008, quando foi eleito vereador no município onde nasceu.

Dois anos depois, Marcos Rogério chegou à Câmara dos Deputados e conquistou um segundo mandato de deputado federal em 2014. Durante a passagem pela Casa, foi relator, no Conselho de Ética, do processo que resultou na cassação de Eduardo Cunha. Em 2018, avançou para o Senado ao ser o candidato mais votado de Rondônia para o cargo, com 24,06% dos votos válidos.

Esta não foi a primeira vez que Marcos Rogério disputou o comando do estado. Em 2022, ele chegou ao segundo turno contra Coronel Marcos Rocha, depois de receber 37,05% dos votos válidos na primeira etapa da eleição, mas terminou derrotado na votação decisiva. Quatro anos depois, voltou à corrida pelo governo e, desta vez, garantiu a vitória já no primeiro turno.