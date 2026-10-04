Riedel é reeleito governador de Mato Grosso do Sul no 1º turno

Riedel (PP) é reeleito governador de Mato Grosso do Sul no 1º turno - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O governador Eduardo Riedel (PP) foi reeleito neste domingo (4/10) para comandar Mato Grosso do Sul por mais quatro anos. Com 67,32 dos votos válidos e 84,59 das urnas apuradas, ele venceu já no primeiro turno e superou Fábio Trad (PT), que teve 23,12 dos votos.

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O resultado confirmou os dados levantados pela última pesquisa Quaest, divulgada em 25 de setembro. O levantamento apontava Riedel com 51% das intenções de voto, contra 12% de Trad e 6% de Delcídio do Amaral (PRD). Foram ouvidos 804 eleitores entre os dias 21 e 24 de setembro, com margem de erro de 3 pontos percentuais e registro MS-09580/2026 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Riedel foi eleito pela primeira vez em 2022, quando venceu a disputa no segundo turno, e assumiu o governo em 1º de janeiro de 2023. Desta vez, ele concorreu pela coligação Fazendo o Futuro Acontecer, formada por PP, União Brasil, PL, Federação PSDB/Cidadania, MDB, Republicanos, Avante e PSD, com José Carlos Barbosa (Republicanos) como vice na chapa.