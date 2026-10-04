Cleitinho é eleito governador de Minas Gerais no 1º turno

Cleitinho Azevedo (Republicanos) foi eleito governador de Minas Gerais neste domingo (4/10). Com 94,16% das urnas apuradas, o senador venceu a disputa pelo governo do estado ainda no primeiro turno com 55,42%. Patrus Ananias (PT), principal adversário na corrida, ficou em segundo lugar, com 26,22%.

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A vitória de Cleitinho ocorre após uma campanha em que o senador se manteve na liderança das pesquisas de intenção de voto. Levantamento Quaest divulgado em 29 de setembro mostrava o candidato do Republicanos com 37% das intenções de voto, contra 18% de Patrus Ananias. Alexandre Kalil aparecia com 9%, seguido pelo governador Mateus Simões (PSD), com 6%, e Flávio Roscoe (PL), com 5%.

A pesquisa ouviu 1.506 eleitores entre 25 e 28 de setembro, tinha margem de erro de três pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Grupo Globo e registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código MG-02019/2026.

Pesquisa Datafolha divulgada em 24 de setembro também apontava Cleitinho na liderança, com 40% das intenções de voto. Patrus Ananias tinha 15% e Alexandre Kalil, 9%. Mateus Simões e Flávio Roscoe apareciam com 5% cada. O levantamento ouviu 1.204 eleitores mineiros entre 22 e 24 de setembro, com margem de erro de três pontos percentuais e nível de confiança de 95%. A pesquisa foi encomendada pela Folha de S.Paulo e pela Globo e registrada no TSE sob o código MG-07400/2026.

Quem é Cleitinho:

Cleitinho Azevedo nasceu em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, e tem 44 anos. Antes de entrar na política, trabalhou como comerciante no varejão de verduras da família e também atuou como músico. A carreira eleitoral começou em 2016, quando foi eleito vereador de Divinópolis pelo então PPS, atual Cidadania.

Em 2018, deixou a Câmara Municipal para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Foi eleito deputado estadual com 115.492 votos, uma das maiores votações daquele pleito para o cargo no estado.

Quatro anos depois, Cleitinho chegou ao Senado. Em 2022, foi eleito senador por Minas Gerais com 4.268.193 votos, terminando a eleição em primeiro lugar. O mandato no Senado vai até 2031, mas a eleição para o governo estadual exigiria a renúncia ao cargo para assumir o Executivo mineiro.

Ao longo da trajetória política, Cleitinho construiu sua atuação em torno de críticas a privilégios e gastos do poder público. Como deputado estadual, defendeu, entre outras medidas, mudanças na cobrança do licenciamento de veículos e restrições à aquisição de bens e serviços considerados de luxo pela administração pública.

No Senado, mantém oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e se apresenta politicamente como um nome de direita. Também passou a defender pautas relacionadas ao custo de vida e aos trabalhadores, como a redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1.