Fábio Mitidieri (PSD) é reeleito governador de Sergipe no 1º turno

O governador Fábio Mitidieri (PSD) foi reeleito neste domingo (4/10) para comandar Sergipe por mais quatro anos. Com 59,04% dos votos válidos e 92,99% das urnas apuradas, ele venceu já no primeiro turno e superou Valmir de Francisquinho (Republicanos), que somou 37,58% dos votos.
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Mitidieri foi eleito pela primeira vez em 2022 e assumiu o governo em 1º de janeiro de 2023. Desta vez, ele concorreu pela coligação Sergipe Cresce com Você, formada por PSD, Solidariedade, PT, PCdoB, PV, União Brasil e PP, com Jeferson Andrade (PSD) como vice na chapa.
Mitidieri inicia o novo mandato em 1º de janeiro de 2027.