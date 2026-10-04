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ELEIÇÕES 2026

Fábio Mitidieri (PSD) é reeleito governador de Sergipe no 1º turno

Com 59,04% dos votos válidos, governador supera Valmir de Francisquinho (Republicanos) e conquista segundo mandato

Fábio Mitidieri (PSD) é reeleito governador de Sergipe no 1º turno - (crédito: Reprodução/Flicker-Fábio Mitidieri)
Fábio Mitidieri (PSD) é reeleito governador de Sergipe no 1º turno - (crédito: Reprodução/Flicker-Fábio Mitidieri)

O governador Fábio Mitidieri (PSD) foi reeleito neste domingo (4/10) para comandar Sergipe por mais quatro anos. Com 59,04% dos votos válidos e 92,99% das urnas apuradas, ele venceu já no primeiro turno e superou Valmir de Francisquinho (Republicanos), que somou 37,58% dos votos.

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Mitidieri foi eleito pela primeira vez em 2022 e assumiu o governo em 1º de janeiro de 2023. Desta vez, ele concorreu pela coligação Sergipe Cresce com Você, formada por PSD, Solidariedade, PT, PCdoB, PV, União Brasil e PP, com Jeferson Andrade (PSD) como vice na chapa.

Mitidieri inicia o novo mandato em 1º de janeiro de 2027.

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Mannu Leones

Repórter

Jornalista pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), aficionada por jornalismo político e jornalismo em quadrinhos, além de ilustradora. Com passagens por CNN Brasil, SBT News e SBT Brasil

Por Mannu Leones
postado em 04/10/2026 19:50
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