Rogério Marinho vê conexão da população com PL, mas não dá eleições como vencidas

Depois do resultado das eleições para o legislativo, o senador Rogério Marinho (PL-RN) afirmou, durante coletiva nesta segunda-feira (05/10), que a população brasileira vê no PL uma esperança para o país depois de “mais de 20 anos de PT”. Foram eleitos 121 deputados federais do PL, um crescimento significativo comparado à Câmara atual, que tem 98 parlamentares do partido. No Senado, o resultado foi parecido, com 19 senadores eleitos, além dos nove com mandato até 2030.

O senador também argumentou que, apesar do grande número, a corrida presidencial não pode ser dada como vencida. “Essa marca é expressiva e representa essa conexão que o PL tem com a sociedade brasileira. Nós sabemos que não há nada ganho ainda. Nós estamos confiantes, como estávamos no primeiro turno, mas entendendo que é necessário agora atrair aqueles que não votaram em nós no primeiro turno”, diz.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Ele disse que a agenda de hoje foi focada em conversas com os parlamentares, para mostrar a importância da campanha nas próximas três semanas. O parlamentar ainda falou que a campanha do candidato Flávio Bolsonaro (PL) pretende trazer para o seu lado partidos do Centrão, como PP, União Brasil, Republicanos e Podemos, que no primeiro turno preferiram não apoiar nenhum candidato.

“Há uma onda muito positiva de partidos políticos, entidades, associações e grupos organizados da sociedade que têm procurado o Flávio”, comentou.

Além disso, o PL irá se reunir com os outros candidatos à procura de apoio. Estão marcadas reuniões com os candidatos Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo). O partido espera que as tratativas estejam resolvidas até esta quinta-feira (08/10), para, assim, começar a campanha na sexta-feira (09/10).

“A campanha, para nós, vai começar na sexta-feira. Então, esse período que antecede o início da campanha vai ser justamente utilizado para isso: para conversar com os nossos aliados e com aqueles que estão vindo. E todos são bem-vindos, todos aqueles que acreditam que é importante derrotarmos aqueles que acreditam que é o PT”.

Rogério Marinho também disse que espera que haja debates presidenciais. “Nós achamos que é extremamente importante para que a população possa fazer o seu juízo de valor, verificar qual é o modelo que está estabelecido na administração atual. O Partido dos Trabalhadores está há quase 20 anos no poder. Espero que haja também um compromisso da campanha adversária para que esse debate, de fato, aconteça” .