Nova pesquisa AtlasIntel para segundo turno presidencial sai nesta sexta

A pesquisa ouviu 5 mil eleitores entre 3 e 8 de outubro, por meio de questionário on-line - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press | Nelson Almeida/AFP)

A AtlasIntel divulga nesta sexta-feira (9/10) uma nova pesquisa sobre a corrida presidencial de 2026. O levantamento, registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03663, mede a disputa de segundo turno entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). A votação está marcada para 25 de outubro. Os resultados serão publicados no site do Correio.

A pesquisa ouviu 5 mil eleitores entre 3 e 8 de outubro, por meio de questionário on-line. O levantamento foi realizado com recursos próprios da AtlasIntel e teve custo declarado de R$ 75 mil. A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

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Além das intenções de voto, a pesquisa mede o grau de decisão dos eleitores e a rejeição aos dois candidatos. Os entrevistados responderam se já escolheram definitivamente em quem vão votar, se ainda podem mudar de posição ou se continuam indecisos. O questionário também pergunta qual dos dois candidatos provoca maior preocupação em caso de vitória.

O levantamento compara ainda Lula e Flávio em diferentes áreas de governo. Os eleitores indicam em quem confiam mais para administrar temas como economia e inflação, saúde, educação, segurança pública, combate à corrupção, política externa, impostos, equilíbrio fiscal, geração de empregos, redução da desigualdade e proteção do meio ambiente.

A pesquisa também avalia a aprovação e o desempenho do governo Lula, além da imagem de lideranças políticas, entre elas Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, Geraldo Alckmin, Ronaldo Caiado, Hugo Motta e Davi Alcolumbre. Outro bloco trata da percepção dos brasileiros sobre a situação econômica do país, do emprego e da própria família, além das expectativas para os próximos seis meses.

Na parte política, o questionário volta a abordar a crise envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e pergunta se o episódio prejudica mais Lula ou Flávio Bolsonaro na disputa presidencial. Os entrevistados também respondem qual grupo político consideram mais envolvido no esquema de fraudes financeiras do Banco Master.

Na última rodada da AtlasIntel antes do primeiro turno, divulgada em 29 de setembro, Lula e Flávio apareciam em empate técnico em uma eventual disputa direta. Flávio tinha 47,7% das intenções de voto, enquanto Lula registrava 47,6%. A diferença de 0,1 ponto percentual estava dentro da margem de erro de um ponto percentual.