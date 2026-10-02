DataTrends divulga nova pesquisa presidencial nesta sexta

O questionário em questão mede a intenção de voto para a Presidência em um cenário estimulado de primeiro turno, com 13 candidatos apresentados aos entrevistados - (crédito: Agência Brasil)

O Instituto DataTrends divulga, nesta sexta-feira (2/10), uma nova pesquisa eleitoral sobre a corrida pela Presidência da República. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04414 e foi realizado entre segunda-feira (28/9) e quarta-feira (30/9).

Ao todo, foram entrevistados 1,2 mil eleitores com 16 anos ou mais, aptos a votar nas eleições de 2026. As entrevistas foram realizadas por telefone, por meio de sistema automatizado, em todas as 27 unidades da Federação. A distribuição da amostra segue proporcionalmente o tamanho do eleitorado de cada estado, tomando como referência dados oficiais do TSE.

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O levantamento tem margem de erro de aproximadamente 2,19 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Depois da coleta, os dados são ponderados de acordo com gênero, faixa etária, grau de instrução, nível econômico e distribuição territorial dos entrevistados por estado. A pesquisa é custeada com recursos próprios do Instituto DataTrends, com custo informado de R$ 25 mil.

O questionário em questão mede a intenção de voto para a Presidência em um cenário estimulado de primeiro turno, com 13 candidatos apresentados aos entrevistados. Também simula um eventual segundo turno entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

A pesquisa também pergunta aos eleitores como avaliam a gestão de Lula, com opções que vão de ótima a péssima, e se aprovam ou desaprovam o governo do presidente.

A nova rodada será divulgada a dois dias do primeiro turno, marcado para o domingo (4/10), e permitirá comparar o cenário da reta final da campanha com a pesquisa anterior do instituto, publicada em 16 de setembro.

Na ocasião, Lula apareceu com 39% das intenções de voto no primeiro turno, contra 35% de Flávio. Augusto Cury (Avante) registrou 6%, Renan Santos (Missão), 4%, Ronaldo Caiado (PSD), 3%, e Romeu Zema (Novo), 1%. Brancos e nulos somaram 4%, e 8% não souberam ou não responderam.

No segundo turno entre Lula e Flávio, os dois ficaram tecnicamente empatados. Flávio registrou 45% das intenções de voto, ante 44% de Lula, diferença dentro da margem de erro de 2,19 pontos percentuais da pesquisa.