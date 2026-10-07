Vice de Flávio diz que Nordeste será prioridade neste segundo turno

Na ocasião, o candidato a vice também fez críticas ao governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e afirmou que a campanha pretende concentrar o discurso em temas como inflação, juros, endividamento das famílias, segurança pública e falta de oportunidades - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

O candidato a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro (PL), o deputado Alfredo Gaspar (PL), afirmou nesta quarta-feira (7) que o Nordeste será prioridade na campanha para o segundo turno e disse esperar ampliar em mais de 1 milhão de votos a votação do candidato na Bahia. A declaração foi dada a jornalistas durante reunião do PL com governadores e parlamentares eleitos da sigla.

Segundo Gaspar, o apoio de ACM Neto, ex-prefeito de Salvador e dirigente do União Brasil, terá peso na estratégia eleitoral no estado. “Nós vamos conquistar na Bahia algo em torno de mais de um milhão de votos do que já conquistamos agora. O ACM Neto vai entrar com seu grupo político de cabeça nessa eleição”, afirmou.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

Gaspar disse que a campanha identificou adesão à candidatura de Flávio em outros estados da região e afirmou que a estratégia será intensificar a presença no Nordeste nas próximas semanas. “Nos outros estados do Nordeste, as pessoas também estão aderindo com muita força. É o povo querendo votar no Flávio Bolsonaro”, declarou. Segundo ele, haverá agendas na Bahia e em outros estados nordestinos, em uma tentativa de ampliar a votação obtida pela chapa no primeiro turno. “O Nordeste são agendas prioritárias”, disse.

Na ocasião, o candidato a vice também fez críticas ao governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e afirmou que a campanha pretende concentrar o discurso em temas como inflação, juros, endividamento das famílias, segurança pública e falta de oportunidades. Gaspar afirmou que o “modelo Lula-PT de governar” pertence ao passado e acusou o PT de recorrer à disseminação de notícias falsas durante a disputa eleitoral. “Tem gente no PT que acha que fake news ganha eleição. Não, nós vamos ganhar eleição com a verdade”, afirmou.

Ao tratar do agronegócio, Gaspar disse que a Frente Parlamentar da Agropecuária foi fundamental para a construção de um compromisso com a candidatura de Flávio. Segundo ele, a proposta é reduzir os custos de produção por meio da queda dos juros, de investimentos em logística, da produção nacional de fertilizantes e da oferta de energia mais barata. “A FPA foi lá para fazer uma parceria verdadeira. Ela sabe que o governo Flávio Bolsonaro vai ser parceiro do pequeno agricultor ao grande produtor”, disse.

Gaspar também afirmou que um eventual governo de Flávio Bolsonaro pretende manter uma relação institucional com os demais Poderes. “Vai ter uma relação institucional, cada um no seu quadrado”, afirmou. A declaração ocorreu em meio à defesa, pelo candidato a vice, de uma mudança na condução do país e à promessa de que Flávio Bolsonaro adotaria uma postura de “equilíbrio” caso chegasse à Presidência.