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Fim da escala 6x1

Alcolumbre prevê votação decisiva sobre fim da escala 6x1 nesta quarta

Presidente do Senado afirma que já há assinaturas suficientes para analisar requerimento que pode acelerar a tramitação da PEC

Davi Alcolumbre fez o anúncio no encerramento da sessão deliberativa desta terça-feira (13/10) - (crédito: Reprodução/TV Senado)
Davi Alcolumbre fez o anúncio no encerramento da sessão deliberativa desta terça-feira (13/10) - (crédito: Reprodução/TV Senado)

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou nesta terça-feira (13/10) que a proposta de emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1 estará apta para votação nesta quarta-feira (14/10). Segundo ele, os senadores já reuniram assinaturas suficientes para analisar um requerimento de calendário especial, que pode acelerar a tramitação da proposta.

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Alcolumbre fez o anúncio no encerramento da sessão deliberativa desta terça, após concluir a quarta sessão de discussão da PEC 221/2019, que trata da redução da jornada de trabalho. A proposta ainda precisa passar pela quinta e última sessão de discussão em primeiro turno, prevista para esta quarta.

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O presidente do Senado afirmou ainda que a Casa está cumprindo o rito regimental acordado com os parlamentares, que tiveram cinco sessões para discutir o texto e formar posição antes da votação.

A possibilidade de um calendário especial depende da apreciação do requerimento, que já conta com o número mínimo de assinaturas exigido pelo regimento. Se aprovado, o mecanismo poderá encurtar o caminho da PEC no Senado.

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 13/10/2026 22:49 / atualizado em 13/10/2026 22:54
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