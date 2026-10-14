Randolfe chama de "oportunismo eleitoral" aceno de Flávio ao fim da 6x1

Segundo Randolfe, proposta de Flávio é "acabar com os direitos sociais conquistados ao longo desses últimos anos" - (crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado)

O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), afirmou em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (14/10) que a declaração do senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) sobre votar a favor da proposta de emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala 6x1 é um “oportunismo eleitoral”. O Senado vota hoje a PEC, que chegou à Casa depois da aprovação na Câmara dos Deputados, em maio deste ano.

“É um oportunismo eleitoral. As propostas deles são as propostas da Argentina de Javier Milei, um país que está em recessão, com alta inflação e em crise”, disse Randolfe ao citar o primogênito de Jair Bolsonaro.

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Segundo o governista, as propostas de governo de Flávio não condizem com as medidas que o governo tenta aprovar. “Como eles não podem dizer que a proposta deles é acabar com a taxação do salário mínimo, com a aposentadoria e com os direitos sociais conquistados ao longo desses últimos anos, eles ficam assim, acompanhando e arrebatando as nossas propostas.”

O senador também criticou a proposta do senador Rogério Marinho (PL-RN), que prevê a flexibilização do regime de trabalho, permitindo que o patrão pague apenas as horas efetivamente trabalhadas ao empregado. Randolfe relacionou a iniciativa à atuação anterior do parlamentar como relator da reforma trabalhista.

“É coerente, inclusive, para o senador Rogério Marinho, que foi o relator, no passado, da reforma trabalhista, que foi a reforma que retirou o maior número, a maior quantidade de direitos dos trabalhadores na história do processo de democratização”, afirmou.