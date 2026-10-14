Além da escala 6x1, PEC da Segurança entra no radar do governo

Depois de concentrar esforços na votação da proposta que prevê o fim da escala 6x1, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou a mirar outra pauta no Congresso: a PEC da Segurança Pública. A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado concluiu a análise da matéria nesta quarta-feira (14/10), e o texto está pronto para seguir ao plenário.

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O presidente da comissão, Otto Alencar (PSD-BA), afirmou que conversou com Davi Alcolumbre (União-AP) sobre a possibilidade de iniciar a discussão logo após a votação da jornada de trabalho. A proposta busca ampliar a coordenação da União no combate ao crime organizado, integrar as forças de segurança e constitucionalizar o Sistema Único de Segurança Pública (Susp).

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O avanço da proposta provocou reação do senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL). Em publicação nas redes sociais, ele acusou Lula de recorrer ao tema às vésperas da eleição e questionou o conteúdo da PEC.

“Bateu desespero. Lula nunca fez nada pela segurança pública. Agora, faltando poucos dias da eleição, ele tenta emplacar a PEC da Segurança Pública. O nome é bonitinho, né? Mas sabe que o conteúdo que vem de lá é nada”, afirmou. Flávio também declarou que pretende apresentar uma emenda para incluir a redução da maioridade penal para 16 anos. “Finalmente, vamos botar uma emenda muito importante”, disse.

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A proposta defendida por Flávio não está contemplada no texto da PEC da Segurança Pública que concluiu a tramitação na CCJ. A redução da maioridade penal de 18 para 16 anos é objeto de uma discussão constitucional própria no Congresso e depende de tramitação específica.