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Nexus divulga nova pesquisa sobre 2º turno na terça-feira (13/10)

Levantamento ouviu 2 mil eleitores por telefone e tem margem de erro de 2 pontos percentuais, com 95% de confiança

02/10/2026. Ed Alves/CB/D.A Press. Cidades. Urna Eletronica - Cabine de Votação. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
02/10/2026. Ed Alves/CB/D.A Press. Cidades. Urna Eletronica - Cabine de Votação. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A Nexus divulga nesta terça-feira (13/10) uma nova pesquisa sobre a corrida presidencial de 2026. O levantamento, registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07997/2026, mede a disputa de segundo turno entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). A votação está marcada para 25 de outubro. Os resultados serão publicados no site do Correio.

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A pesquisa ouviu 2 mil eleitores entre 10 e 12 de outubro, por meio de entrevistas telefônicas. O levantamento foi contratado pelo Banco BTG Pactual e teve custo declarado de R$ 164.888,89. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

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Além das intenções de voto, o questionário investiga a disposição dos eleitores de comparecer às urnas no segundo turno. Os entrevistados são convidados a indicar, em uma escala de zero a 10, a probabilidade de votar em 25 de outubro. A pesquisa também pergunta se já decidiram comparecer ou se pretendem justificar a ausência.

O levantamento aborda ainda o histórico de participação eleitoral dos entrevistados nas eleições municipais de 2024 e nos segundos turnos presidenciais de 2018 e 2022. O questionário também pergunta em quem os eleitores votaram na disputa presidencial de 2022, entre Lula e o então presidente Jair Bolsonaro (PL).

Outro ponto investigado é a identificação política dos entrevistados. A Nexus pergunta se eles se consideram antilulistas ou antibolsonaristas, usando uma escala de concordância de zero a 10. O questionário inclui ainda perguntas sobre o recebimento do Bolsa Família, renda individual e familiar, religião e identificação por cor ou raça.

O levantamento poderá oferecer um retrato tanto das preferências eleitorais quanto da disposição dos brasileiros de participar da votação que definirá a Presidência da República. A pesquisa será divulgada a menos de duas semanas do segundo turno.

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 13/10/2026 00:01
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