Datafolha divulga hoje primeira pesquisa para presidente do 2º turno

O primeiro retrato da corrida presidencial após a definição do segundo turno será divulgado pelo Datafolha na tarde desta quinta-feira (8/10). A pesquisa mede a intenção de voto para a disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).
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O levantamento foi feito entre terça-feira (6/10) e hoje (8/10). Ao todo, 2.520 eleitores foram entrevistados. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.
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Na disputa pela Presidência, Flávio Bolsonaro chega ao segundo turno numericamente à frente. Ele recebeu 47,03% dos votos no primeiro turno, realizado no domingo (4/10), enquanto Lula teve 45,16%. A diferença entre os dois foi de 1,87 ponto percentual.
O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-02949/2026.
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